Экологи хотят вырубить изо льда в Арктике 35-метровую голову Трампа

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Финская неправительственная организация "Тающий лед" организовала проект по созданию монумента изо льда в Арктике с головой президента США Дональда Трампа для привлечения внимания к проблемам глобального потепления.

Как сообщается на сайте "Project Trumpmore", ледяная голова президента будет высотой 35 метров, а в ширину и глубину — по 20 метров. Эти размеры повторяют монументы четырех американских президентов, высеченные из камня на горе Рашмор в США, пишут организаторы. Для реализации проекта уже начат сбор средств. Всего потребуется около 400 тысяч евро, а сама работа, которой займутся финские и монгольские скульпторы, займет четыре недели. Точное место начала работ еще не определено.

"Глобальное потепление — одна из важнейших проблем и тем современности. Есть еще люди, которые размышляют, действительно ли это проблема. Мы хотим построить памятник для всех нас — так мы увидим, как долго сохранится скульптура до того, как она растает. Часто люди верят во что-то, только когда видят это своими глазами", — приводятся в сообщении слова председателя группы "Тающий лед" Николаса Прието.

Трамп ранее не раз ставил под сомнение теорию глобального потепления климата. В связи с этим в 2017 году США вышли из Парижского соглашения по климату, поскольку, по словам президента, оно не отвечало экономическим интересам страны.