ВЕНА, 1 мая – РИА Новости. Необходимо определить достоверность документов Израиля по ядерной программе Ирана, якобы изобличающих Тегеран во лжи, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Я думаю, что это не повод собирать комиссию, потому что сначала нужно проанализировать эти 100 тысяч документов, чтобы определить, насколько им можно доверять", — заявил Ульянов.
Добычей израильских разведчиков стали, по словам Нетаньяху, 55 тысяч страниц и 55 тысяч файлов на 183 СD-дисках из секретного хранилища, замаскированного под потрепанный склад на юге Тегерана. Нетаньяху сообщил, что поделился новыми разведданными с США, и американцы, по его словам, "могут поручиться за их подлинность".
Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы. Россия является одной из шести стран, которые подписывали атомную сделку.
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