ВЕНА, 1 мая – РИА Новости. Необходимо определить достоверность документов Израиля по ядерной программе Ирана, якобы изобличающих Тегеран во лжи, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее в прямом эфире местного телевидения премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на иврите и английском языках рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

"Я думаю, что это не повод собирать комиссию, потому что сначала нужно проанализировать эти 100 тысяч документов, чтобы определить, насколько им можно доверять", — заявил Ульянов.

Добычей израильских разведчиков стали, по словам Нетаньяху, 55 тысяч страниц и 55 тысяч файлов на 183 СD-дисках из секретного хранилища, замаскированного под потрепанный склад на юге Тегерана. Нетаньяху сообщил, что поделился новыми разведданными с США, и американцы, по его словам, "могут поручиться за их подлинность".

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы. Россия является одной из шести стран, которые подписывали атомную сделку.

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