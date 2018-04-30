В МИД Ирана ответили на обвинения Нетаньяху в разработке ядерного оружия

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о наработках Ирана в военно-ядерной сфере "детским нелепым шоу", сообщает агентство ISNA.

"То, что сделал Нетаньяху, было детским и нелепым шоу, которые мы уже наблюдали все последние годы, однако раньше его показывала группа лицемеров (леворадикальная иранская группировка "Организация моджахедов иранского народа". — Прим. ред.)", — заявил Аракчи.

"Это заявление нелепо: как Иран может хранить такие важные документы на заброшенном промышленном складе?" — добавил замминистра.

"Тот факт, что Нетаньяху потратил десять дней на то, чтобы дождаться решения Трампа о СВПД, свидетельствует о том, что это театр <…> и интересно, что в нем участвуют все, а Израиль исполнил свою роль на сцене на самом высоком уровне", — заявил Аракчи.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что выход США из ядерной сделки с Ираном пошлет правильный сигнал КНДР.

Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о наличии секретных документов, добытых израильской разведкой, которые доказывают, что Иран после подписания атомной сделки с международным сообществом сохраняет свои наработки в военно-ядерной сфере, рассчитывая воспользоваться ими в будущем.

Иранская сделка

В 2015 году Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана санкции, введенные Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом.

Нетаньяху с самого начала называл сделку "исторической ошибкой". Премьер-министр Израиля стремился доказать, что соглашения не только легализуют положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы, но и позволят ему расширить за счет снятия санкций поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку, включая военизированные группировки в Ливане, Сирии и Йемене. В связи с этим Нетаньяху поддерживает намерение американского лидера Дональда Трампа ужесточить иранскую сделку.