ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр — РИА Новости. Израильская разведка добыла полтонны секретных материалов, доказывающих наличие у Ирана военно-ядерной программы, объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Обличительное заявление прозвучало в прямом эфире местного телевидения в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года с Ираном по поводу его ядерной программы.

"Эти файлы убедительно доказывают, что Иран лгал о том, что у него никогда не было военно-ядерной программы", — сказал Нетаньяху.

По его словам, несколько недель назад израильская разведка добыла полтонны материалов, включая 55 тысяч страниц текстовых документов, доказывающих наличие у Ирана так называемого проекта "Амад". Нетаньяху обвинил Иран в "хранении и расширении военно-ядерного "ноу-хау" после подписания иранской сделки.

"Иран солгал в 2015 году, когда не признался во всем МАГАТЭ, как того требовала сделка. Иранская сделка, ядерная сделка основана на лжи, иранской лжи и обмане", — заключил премьер-министр страны.

Иранская сделка

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана санкции, введенные Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом.

Нетаньяху с самого начала называл сделку "исторической ошибкой". Премьер-министр Израиля стремился доказать, что соглашения не только легализуют положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы, но и позволяют ему расширить за счет снятия санкций поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку, включая военизированные группировки в Ливане, Сирии и Йемене. В связи с этим Нетаньяху поддерживает намерение американского лидера Дональда Трампа ужесточить иранскую сделку.

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