Пашиняна выдвинули кандидатом на пост премьер-министра Армении

ЕРЕВАН, 30 апр — РИА Новости. Парламентская партия "Елк" ("Исход") официально выдвинула лидера протестов Никола Пашиняна кандидатом в премьер-министры страны. Об этом сообщил член фракции Арарат Мирзоян.

"Сегодня "Елк" проведет встречи с тремя остальными фракциями парламента, в том числе с правящей Республиканской партией Армении (РПА)", — добавил он.

Парламентарий выразил уверенность, что все депутаты, которых беспокоит судьба страны, проголосуют за Пашиняна.

Кандидатуру лидера протестного движения уже обещала поддержать бывшая партия правящей коалиции, армянская революционная федерация "Дашнакцутюн". Пашинян считает, что за него с большой долей вероятности проголосует и часть фракции правящей РПА.

Оппозиционер — единственный кандидат на пост главы правительства. Для избрания ему нужно набрать 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны высказаться не только фракция "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.

Выборы запланированы на 1 мая.

