Помпео: США обеспокоены стремлением Ирана доминировать на Ближнем Востоке

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апр — РИА Новости. США обеспокоены стремлением Ирана доминировать на Ближнем Востоке и настроены на тесное сотрудничество со своими региональными союзниками, включая Израиль, в противодействии этой угрозе, сказал госсекретарь США Майк Помпео.

После переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он заявил о наличии у американской администрации "всеобъемлющей иранской стратегии", которая учитывает не только атомный проект Тегерана, но и "неядерные" угрозы с его стороны, включая экспансию в Сирии.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены опасной эскалацией иранских угроз Израилю и региону, иранскими амбициями доминировать на Ближнем Востоке… США — на стороне Израиля в этой борьбе. Мы всецело поддерживаем суверенное право Израиля на самозащиту", — добавил он.

В числе неядерных угроз, которым собирается противодействовать американская администрация, госсекретарь назвал ракетные программы Ирана, поддержку им движения "Хезболлах" в Ливане и повстанцев-хуситов в Йемене, размещение тысяч боевиков-шиитов в Сирии.

"В отличие от предыдущей администрации, у президента (Дональда) Трампа есть всеобъемлющая стратегия действий на иранском направлении, которая призвана дать ответ на все угрозы со стороны Тегерана… Мы настроены на тесную совместную работу с нашими сильными союзниками, подобными Израилю, в противодействии этим угрозам и отбрасывании всех видов злокозненного влияния Ирана", — сказал Помпео.

Он подтвердил неизменность намерения США ужесточить ядерную сделку с Ираном или выйти из нее, если пересмотр окажется невозможным.

"Эта сделка полна недостатков. Он (президент США Дональд Трамп) отдал распоряжение администрации попытаться ее исправить. Если мы не сможем ее исправить, он из нее выйдет. Все тут достаточно прямолинейно", — сказал Помпео.

По итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией Трамп собирается не позднее 12 мая объявить, остается ли он в атомной сделке, которую в 2015 году заключила с Ираном "шестерка" международных посредников, включая Соединенные Штаты под руководством предыдущего президента Барака Обамы.

Сделка, оформленная в виде Совместного всеобъемлющего плана действий, снимала с Ирана экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на ограничение работ в атомной сфере.