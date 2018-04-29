МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Правозащитница Хеда Саратова прокомментировала решения суда в Ираке, по которому 19 россиянок приговорили к пожизненному заключению за участие в деятельности "Исламского государства"*. Об этом сообщает RT.

Саратова подчеркнула, что девушки не участвовали в боевых действиях.

"Эти женщины непосредственно сидели дома, рожали детей. Они не воевали, они не бегали по окопам с автоматами в руках. У них у всех по пять, а то и больше детей", — заявила правозащитница.

По ее мнению, эти женщины такие же жертвы войны, как и жители Сирии и Ирака. "Их мужья отвезли и бросили там на произвол судьбы", — отметила правозащитница.

Саратова сообщила, что член Совфеда и представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби уже занимается возвращением детей осужденных в Россию. Это касается как тех несовершеннолетних, которые уехали в Ирак вместе с родителями, так и тех, которые родились во время войны. Также направлены обращения, чтобы женщины могли отбывать срок на территории Российской Федерации.

Ранее СМИ сообщили о том, что иракский суд приговорил 19 россиянок к пожизненному залкючению за участие в террористической группировке "Исламское государство"*. Помимо этого, по данным МИД России, в иракских тюрьмах остаются от 50 до 70 женщин с российским гражданством

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.