Железняк оценил сотрудничество между Россией и Таджикистаном

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Межпарламентское сотрудничество России и Таджикистана способствует качественно новому уровню взаимодействию между странами и положительно влияет на сотрудничество в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС, считает заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк, принимающий участие в межпартийных консультациях ЕР и Народной Демократической партии Таджикистана в Душанбе.

"Наши совместные усилия способствуют выводу межгосударственных отношений России и Таджикистана на качественно новый уровень и положительно влияют на развитие сотрудничества в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС. Многолетняя совместная история, века дружбы и соратничества наших народов являются надежной основой для нового этапа в отношениях двух суверенных стран", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Парламентарий отмечает, что за год сотрудничества в рамках межпартийного соглашения ЕР с Народной Демократической партией Таджикистана выработаны общие подходы к решению задач по сохранению и развитию экономических и всесторонних гуманитарных связей.

"В ходе консультаций стороны также обсудили план совместных действий в вопросах улучшения инвестиционного климата, укрепления региональной безопасности, борьбы с терроризмом и международной наркопреступностью.

"Важная часть беседы была уделена направлению сотрудничества двух партий в сфере поддержки русскоязычных граждан, проживающих в республике", — говорится в сообщении пресс-службы депутата.