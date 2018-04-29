Япония и США назвали межкорейский саммит "шагом к миру и стабильности"

ТОКИО, 29 апр — РИА Новости. Япония и США расценивают прошедший в пятницу саммит лидеров Южной Кореи и КНДР как "исторический шаг к миру и стабильности в северо-восточной Азии", но намерены продолжать пристально следить за тенденциями в действиях Пхеньяна, заявил японский премьер Синдзо Абэ.

"Мы едины во мнении, что встреча (лидеров Южной Кореи и КНДР — ред.) является положительным движением на пути всестороннего разрешения различных проблем вокруг КНДР, в том числе денуклеаризации, и расценивается как исторический шаг к миру и стабильности в северо-восточной Азии", — заявил Абэ в ходе пресс-конференции по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Премьер Японии подчеркнул, что Токио и Вашингтон считают важным, чтобы КНДР предприняла конкретные шаги в будущем, и намерены "пристально следить за тенденциями в действиях" Пхеньяна.

"Мы намерены продолжить тесное взаимодействие с США и Южной Кореей с целью успешного проведения саммита между лидерами США и КНДР. Кроме этого мы намерены приложить усилия для урегулирования неразрешенных вопросов вокруг КНДР при сотрудничестве с Китаем, Россией и международным сообществом", — добавил Абэ.

В пятницу, 27 апреля, состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.