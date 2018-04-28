Вновь вспыхнувший пожар в здании Trump Tower в Баку потушили

БАКУ, 28 мая – РИА Новости. Вновь вспыхнувший пожар в здании Trump Tower в центре Баку потушен, передает с места события корреспондент РИА Новости.

Ранее в субботу очевидцы сообщили РИА Новости о пожаре в здании Trump Tower в центре Баку. Здание состоит из 33 наземных этажей, имеет высоту 130 метров. В пресс-службе МЧС сообщили РИА Новости, что пожар был потушен через три часа, причины будут обнародованы. Вечером в здании вспыхнул более сильный пожар.

Пожарные расчеты не покинули место происшествия. Дежурят и полицейские наряды. Какая-либо информация о причине второго за день пожара пока не известна.

В декабре 2016 года американские СМИ сообщили, что компания Дональда Трампа (Trump Organization) прекратила лицензионные соглашения по проектам в ряде стран. В частности, в Азербайджане, где почти завершилось строительство здания Trump Tower в форме паруса, оно так и не было открыто.