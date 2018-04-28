Назарбаев вспомнил, как в молодости жил в палатке

АСТАНА, 28 апр – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил об общежитии своей молодости.

В субботу в Астане проходила XXVI сессия Ассамблеи народа Казахстана, где, в том числе, обсуждались пять социальных инициатив Назарбаева и его поручение о строительстве общежитий для молодежи.

"Моим первым общежитием была палатка в Темиртау. Буран, мороз, а мы в палатке. Человек 30 сначала при строительстве Карагандинского металлургического комбината, по комсомольской путевке", — рассказал казахстанский лидер.

"Потом в карагандинском общежитии жили, до сих пор адрес помню, номер комнаты помню. Прекрасный это период, вспоминается", — приводит слова Назарбаева Sputnik Казахстан.

Ранее президент поручил до конца 2022 года построить студенческие общежития не менее чем на 75 тысяч мест.

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