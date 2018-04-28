В Сеуле прошла массовая демонстрация против примирения с КНДР

16:0928.04.2018
(обновлено: 16:25 28.04.2018)
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СЕУЛ, 28 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Молодая девушка в затемненных очках-капельках и военной камуфляжной форме замыкала колонну многотысячной демонстрации, прошедшей к вечеру в субботу по центральному проспекту южнокорейской столицы Сеула. В руках она держала плакат "Спасибо, Америка!", а за спиной — флаг Израиля.
Впереди девушки на сотни метров до американского посольства по проспекту Седжон-но шла колонна из нескольких тысяч человек, выражая протест против состоявшейся накануне встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Кии Чен Ына в приграничном пункте Пханмунджом.
Девушка в очках была, пожалуй, самой молодой из всех и смущенно улыбалась, когда корреспондент РИА Новости поинтересовался у нее, при чем тут Израиль и межкорейские отношения.
"Израиль — союзническое государство", — сказала девушка.
Недалеко следовали две женщины постарше, которые пояснили эту мысль так: "Израиль поддерживает США, а США поддерживают Израиль, и в этом сила. Нам тоже надо держаться с Америкой".
Во всей колонне демонстрантов американские флаги вместе с южнокорейскими колыхались на прохладном ветру над головами участников массовой акции. Израильских флагов было не так много.
В основном это были уже пожилые корейцы, которые помнят Корейскую войну 1950-1953 годов. Война тогда закончилась подписанием перемирия между воевавшими под флагом ООН войсками США и КНДР, а Южная Корея от перемирия отказалась. Многие ветераны сохранили неизгладимую неприязнь к КНДР. Причем, согласно официальным законам Республики Корея, КНДР представляет собой "антигосударственную организацию".
Это не помешало президенту Мун Чжэ Ину 27 апреля обменяться рукопожатиями и объятиями с Ким Чен Ыном — внуком Ким Ир Сена, с которым воевали когда-то южнокорейские ветераны. Саммит завершился принятием совместной декларации о мире, об избавлении Корейского полуострова от ядерного оружия, о сотрудничестве и установлении доверия.
Диалог с врагом
Со стен сеульской мэрии на колонну демонстрантов со вчерашнего дня смотрел огромный плакат двух сжимающихся рук, а поверх них — изображение единого Корейского полуострова. Его силуэт гигантских — с футбольное поле — размеров также создан из белых ромашек на круглом газоне у входа в мэрию. Именно на этом газоне год назад с американскими флагами собирались нынешние демонстранты, представляющие консервативные организации, чтобы выразить несогласие с избранием Мун Чжэ Ина демократическим президентом страны.
Посередине колонны медленно двигался черный фургон с громкоговорителем, с крыши которого разносился лозунг: "Прочь, Мун Чжэ Ин!".
"Мун Чжэ Ин ведет диалог с врагом!" — гласил транспарант на сцене, заготовленной для вечернего шоу.
На вопрос РИА Новости о том, что же лучше для участников протеста, мир или война с КНДР, одна женщина в желтом жилете ответила: "Это все равно фиктивный мир". Рядом разгоряченный мужчина воскликнул: "Северной Корее нужны только деньги!"
Многие маршировали под бой барабанов в военной форме, иные — в повседневной одежде. На лицах чувствовалось напряжение и раздражение. Время от времени они кричали на совсем еще юных полицейских, которых власти выстроили вдоль процессии. Кричали, поскольку полиция пыталась сузить поток демонстрантов. Полиции же пришлось сохранять сдержанность, чтобы сдерживать колонну и она не мешала движению транспорта. Тем не менее, в центре города образовались огромные пробки.
Прохожие на улицах проявляли к демонстрации полное безразличие.
Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Они поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.
Ким Чен Ын перешел через разделяющую страны черту, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.
"Наш председатель Ким впервые в истории пересек военно-демаркационную линию и в этот момент Пханмунджом стал не символом раскола, а символом мира", — отметил глава Южной Кореи.
Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей. "Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящихся к миру", — сказал он.
После приветственной церемонии лидеры двух стран проследовали по ковровой дорожке через строй почетного караула в костюмах старинной корейской династии под звуки гонгов и бубнов.
В окружении почетного караула главы двух стран прошли к месту официального фотографирования, где Ким Чен Ына приветствовали члены секретариата и ключевые министры Южной Кореи.
Лидеры и представители властей Юга и Севера сфотографировались на память на площади в зоне ответственности Южной Кореи в Пханмунджоме.
Затем главы двух государств отправились в здание переговоров "Дом мира" в демилитаризованной зоне для участия в межкорейском саммите.
Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться. Он заявил о готовности посетить Сеул и побывать в президентской резиденции главы Южной Кореи. "Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — отметил Ким Чен Ын.
Мун Чжэ Ин рассказал лидеру КНДР о желании побывать на священной для корейцев горе Пэктусан, которая находится на границе с Китаем. "Белоголовый" вулкан Пэктусан связан со старинной легендой о происхождении корейского народа.
Главы двух стран приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Это дерево - символ мира и процветания. Политики присыпали сосну почвой с горы Пэктусан в КНДР, и с горы Халласан на южнокорейском острове Чежудо. Мун Чжэ Ин полил дерево водой из протекающей в Пхеньяне реки Тэдонган, а Ким Чен Ын — водой из реки Ханган, протекающей в Сеуле.
По итогам переговоров лидеры двух стран договорились начать переговоры с США и Китаем о замене режима перемирия на Корейском полуострове договором о мире.