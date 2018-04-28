В Сеуле прошла массовая демонстрация против примирения с КНДР

СЕУЛ, 28 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Молодая девушка в затемненных очках-капельках и военной камуфляжной форме замыкала колонну многотысячной демонстрации, прошедшей к вечеру в субботу по центральному проспекту южнокорейской столицы Сеула. В руках она держала плакат "Спасибо, Америка!", а за спиной — флаг Израиля.

Впереди девушки на сотни метров до американского посольства по проспекту Седжон-но шла колонна из нескольких тысяч человек, выражая протест против состоявшейся накануне встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Кии Чен Ына в приграничном пункте Пханмунджом.

Девушка в очках была, пожалуй, самой молодой из всех и смущенно улыбалась, когда корреспондент РИА Новости поинтересовался у нее, при чем тут Израиль и межкорейские отношения.

"Израиль — союзническое государство", — сказала девушка.

Недалеко следовали две женщины постарше, которые пояснили эту мысль так: "Израиль поддерживает США, а США поддерживают Израиль, и в этом сила. Нам тоже надо держаться с Америкой".

Во всей колонне демонстрантов американские флаги вместе с южнокорейскими колыхались на прохладном ветру над головами участников массовой акции. Израильских флагов было не так много.

В основном это были уже пожилые корейцы, которые помнят Корейскую войну 1950-1953 годов. Война тогда закончилась подписанием перемирия между воевавшими под флагом ООН войсками США и КНДР, а Южная Корея от перемирия отказалась. Многие ветераны сохранили неизгладимую неприязнь к КНДР. Причем, согласно официальным законам Республики Корея, КНДР представляет собой "антигосударственную организацию".

Это не помешало президенту Мун Чжэ Ину 27 апреля обменяться рукопожатиями и объятиями с Ким Чен Ыном — внуком Ким Ир Сена, с которым воевали когда-то южнокорейские ветераны. Саммит завершился принятием совместной декларации о мире, об избавлении Корейского полуострова от ядерного оружия, о сотрудничестве и установлении доверия.

Диалог с врагом

Со стен сеульской мэрии на колонну демонстрантов со вчерашнего дня смотрел огромный плакат двух сжимающихся рук, а поверх них — изображение единого Корейского полуострова. Его силуэт гигантских — с футбольное поле — размеров также создан из белых ромашек на круглом газоне у входа в мэрию. Именно на этом газоне год назад с американскими флагами собирались нынешние демонстранты, представляющие консервативные организации, чтобы выразить несогласие с избранием Мун Чжэ Ина демократическим президентом страны.

Посередине колонны медленно двигался черный фургон с громкоговорителем, с крыши которого разносился лозунг: "Прочь, Мун Чжэ Ин!".

"Мун Чжэ Ин ведет диалог с врагом!" — гласил транспарант на сцене, заготовленной для вечернего шоу.

На вопрос РИА Новости о том, что же лучше для участников протеста, мир или война с КНДР, одна женщина в желтом жилете ответила: "Это все равно фиктивный мир". Рядом разгоряченный мужчина воскликнул: "Северной Корее нужны только деньги!"

Многие маршировали под бой барабанов в военной форме, иные — в повседневной одежде. На лицах чувствовалось напряжение и раздражение. Время от времени они кричали на совсем еще юных полицейских, которых власти выстроили вдоль процессии. Кричали, поскольку полиция пыталась сузить поток демонстрантов. Полиции же пришлось сохранять сдержанность, чтобы сдерживать колонну и она не мешала движению транспорта. Тем не менее, в центре города образовались огромные пробки.

Прохожие на улицах проявляли к демонстрации полное безразличие.