МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. МИД предупредил отечественные судовые компании о реальных рисках пиратских захватов на Украине.
Месяц назад украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под флагом России. На борту находились десять членов экипажа с российскими паспортами. Их обвинили в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". На девятерых задержанных наложили административные штрафы. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.
В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.
Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена.
Украинская сторона продолжает незаконно удерживать еще восемь человек.