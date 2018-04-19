СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Два члена экипажа арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" из Минска вылетят в Москву, сообщил адвокат рыбаков Александр Руденко.

Украинские пограничники в четверг сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа задержанного российского судна "Норд" при попытке покинуть Украину, при этом утром разрешили выехать двум членам экипажа.

"Дальше они направляются в Москву", — сказал Руденко.

Адвокат передал в распоряжение РИА Новости видеообращение двух членов экипажа, в которых они подтвердили свой факт нахождения в Белоруссии, показали российские паспорта со штампов выезда из Украины и заявили о намерении в ближайшее время вернуться домой в Крым.