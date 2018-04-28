В Баку потушили пожар в здании Trump Tower

БАКУ, 28 апр – РИА Новости. Пожар в здании Trump Tower в центре Баку потушен, выясняются причины происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана.

"Пожар потушен. О причинах общественность будет проинформирована", — сказали в пресс-службе.

Здание Trump Tower Baku состоит из 33 наземных этажей, его высота составляет 130 метров.

В декабре 2016 года американские СМИ сообщили, что компания Дональда Трампа (Trump Organization) прекратила лицензионные соглашения по проектам в ряде стран, в частности, в Азербайджане, где почти завершилось строительство здания Trump Tower в форме паруса, оно так и не было открыто.

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