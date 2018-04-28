В Баку потушили пожар в здании Trump Tower

БАКУ, 28 апр – РИА Новости. Пожар в здании Trump Tower в центре Баку потушен, выясняются причины происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана.
"Пожар потушен. О причинах общественность будет проинформирована", — сказали в пресс-службе.
Здание Trump Tower Baku состоит из 33 наземных этажей, его высота составляет 130 метров.
В декабре 2016 года американские СМИ сообщили, что компания Дональда Трампа (Trump Organization) прекратила лицензионные соглашения по проектам в ряде стран, в частности, в Азербайджане, где почти завершилось строительство здания Trump Tower в форме паруса, оно так и не было открыто.
В Баку загорелся небоскреб Trump Tower. #Баку #trumptowerfire pic.twitter.com/BukksWB6wX— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 28 апреля 2018 г.