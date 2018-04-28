Премьер Индии и председатель Китая договорились поддерживать мир на границе

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин договорились поддерживать мир на китайско-индийской границе, а также наладить сотрудничество военных двух стран, сообщает издание Asian Age со ссылкой на индийское министерство иностранных дел.

"Лидеры отметили необходимость поддержания мира на индийско-китайской границе… Лидеры договорились укрепить стратегическое взаимодействие, а также решили издать стратегическую директиву военным с целью укрепления связей, налаживания доверия и взаимопонимания", — цитирует издание секретаря по иностранным делам индийского МИД Виджая Кешава Гокхале. Встреча лидеров Индии и КНР прошла в китайском городе Ухань.

По данным издания, премьер Индии и председатель КНР договорились продолжать сотрудничество в борьбе с "общей угрозой" — терроризмом.

По информации источников издания, Индия и Китай также планируют осуществить совместный экономический проект в Афганистане. Подробности об этой инициативе не сообщаются.