В Госдуме ответили на планы депутата Рады по Крымскому мосту

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе. Архивное фото

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе. Архивное фото

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Заявления депутата Рады Рефата Чубарова о том, что Россия должна отдать мост в Крым в качестве "контрибуции", лишены смысла, считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

"У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своем мире он моет сапоги в территориальных водах Российской Федерации, а в объективной реальности даже туфлей не может наступить на Крымскую землю", — отметил парламентарий в интервью RT.

По мнению Бальбека, слова Чубарова о "контрибуции" бессмысленны, так как ее платят побежденные в вооруженном конфликте страны, а Россия и Украина никогда не находились в состоянии войны.

"Так что все его заявления из разряда тестов на психическое расстройство", — сказал российский депутат.

Ранее лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров, известный своей антироссийской позицией, предложил создать "международный консорциум", которому Россия передала бы право на эксплуатацию моста через Керченский пролив в качестве компенсации за "оккупацию" Крыма.

"Меджлис"* неоднократно выдвигал различные "инициативы", касающиеся Крымского моста и полуострова в целом. Так, лидеры организации грозили выселить с Крыма россиян и организовать блокаду моста. В Крыму и Москве эти идеи называли болтологией и несбыточными мечтами.