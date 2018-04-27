В Госдуме ответили на планы депутата Рады по Крымскому мосту

20:3427.04.2018
(обновлено: 20:54 27.04.2018)
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Заявления депутата Рады Рефата Чубарова о том, что Россия должна отдать мост в Крым в качестве "контрибуции", лишены смысла, считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
"У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своем мире он моет сапоги в территориальных водах Российской Федерации, а в объективной реальности даже туфлей не может наступить на Крымскую землю", — отметил парламентарий в интервью RT.
По мнению Бальбека, слова Чубарова о "контрибуции" бессмысленны, так как ее платят побежденные в вооруженном конфликте страны, а Россия и Украина никогда не находились в состоянии войны.
"Так что все его заявления из разряда тестов на психическое расстройство", — сказал российский депутат.
Ранее лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров, известный своей антироссийской позицией, предложил создать "международный консорциум", которому Россия передала бы право на эксплуатацию моста через Керченский пролив в качестве компенсации за "оккупацию" Крыма.
"Меджлис"* неоднократно выдвигал различные "инициативы", касающиеся Крымского моста и полуострова в целом. Так, лидеры организации грозили выселить с Крыма россиян и организовать блокаду моста. В Крыму и Москве эти идеи называли болтологией и несбыточными мечтами.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Строители завершили укладку асфальтобетона на автодорожной части моста через Керченский пролив и начали испытание поверхностей на разных участках.
На завершающей стадии находится обустройство автодорожных подходов моста.
В мае планируется запустить движение по мосту со стороны Краснодарского края — пока без учета транспортных развязок, но с возможностью разворота на 34-м километре дороги.
Главные строительно-монтажные работы по основному ходу моста уже окончены.
Приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части моста были проведены в том числе с помощью восьми 35-тонных грузовиков, и подтвердили надежность несущих конструкций.
В завершающей стадии находятся работы по устройству шумозащитного и барьерного ограждения, обустройству, озеленению и нанесению дорожной разметки.
Уже обследованы все построенные опоры автодороги, все пролетные строения. После открытия движения конструкции моста останутся под контролем и мониторингом в режиме реального времени.
Грузовые автомобили по мосту через Керченский пролив начнут ездить ориентировочно в октябре 2018 года.
Пропускная способность трассы составит до 36 тысяч автомобилей в сутки.
Есть у моста и свой диспетчерский центр. База была построена для всех служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию моста и подходов к нему. В ЦУПе аккумулируются данные автоматических систем управления дорожным движением, мониторинга конструкций и погодных условий.