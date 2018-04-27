Столтенберг заявил о поддержке НАТО вступления Грузии в альянс

БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости, Александр Шишло. На саммите НАТО в июле будет отмечен прогресс Грузии на пути вступления в Североатлантический альянс, но в какой форме — пока не решено, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я думаю, что все наши члены выразят свою решительную поддержку Грузии в отношении членства, и будем продолжать оказывать практическую и политическую поддержку", — сказал Столтенберг журналистам по завершении заседания совета глав МИД 29 стран-членов НАТО.

По словам генсека альянса, "на саммите будет найден способ, в какой конкретной форме это сделать (отметить прогресс), но мы еще не решили".

Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>