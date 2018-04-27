В Раду внесли законопроект о переименовании Днепропетровской области

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Депутаты внесли в Верховную раду проект закона, которым предлагают переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую, сообщается на сайте парламента.

"Во второй части статьи 133 Конституции Украины слово "Днепропетровская" заменить словом "Сечеславская", — говорится в тексте документа.

В 2016 году город Днепропетровск был переименован в Днепр в рамках процесса декоммунизации, однако область по-прежнему называется Днепропетровской. Названия регионов закреплены в Конституции Украины, для переименования необходимо внести в нее поправки.

После инициирования процедуры изменений в основной закон депутаты должны направить законопроект в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности поправок. После этого, в случае позитивного заключения суда, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем трехстами голосами может принять закон в целом.

В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной радой закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.