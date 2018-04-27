В Киеве заявили о внедрении "украинских боевых традиций" в ВСУ

Морские пехотинцы ВСУ во время учений. Архивное фото

Морские пехотинцы ВСУ во время учений. Архивное фото

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В украинской армии будут внедрять программу "национальных боевых традиций". Об этом сообщил в Facebook начальник Генштаба ВСУ генерал Виктор Муженко.

Он также опубликовал приказ об утверждении "Программы мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций". Она будет осуществляться в соответствии с законом о декоммунизации.

"Вооруженные Силы утверждают свою украинскую идентичность", — написал Муженко.

Ранее Верховная рада приняла решение о переименовании ВДВ в десантно-штурмовые войска ВСУ. Петр Порошенко, ставший инициатором законопроекта, заявлял о необходимости уйти от советско-российской аббревиатуры.