Рада приняла закон о переименовании ВДВ в десантно-штурмовые войска Украины

Участие Президента в церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. Архивное фото

Участие Президента в церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. Архивное фото

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Верховная рада со второй попытки приняла президентский закон о переименовании воздушно-десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска вооруженных сил Украины.

Такое решение в четверг поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что принял решение отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ и ввести новое название — десантно-штурмовые войска. Он также сообщил, что теперь береты украинских десантников вместо голубых будут темно-бордовыми — под стандарт НАТО.

В конце ноября 2017 года Порошенко внес в Раду как неотложный законопроект о переименовании ВДВ.

Как говорится в пояснительной записке к документу, разработка законопроекта связана с ухудшением отношений между Украиной и Россией, которую в Киеве обвиняют в агрессии, что "повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска) одновременно с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора".

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.