Поезд сошел с рельсов на севере Италии

РИМ, 27 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Региональный скорый поезд, следовавший по маршруту Савона — Турин, сошел с рельсов в североитальянской провинции Кунео в районе часа дня (14.00 мск), однако жертв в результате этой аварии нет.

Поезд 10130 отправился в путь из города Савона в 11.30 (12.30 мск) и должен был прибыть в Турин в 13.35 (14.35 мск).

По данным римской газеты La Repubblica, в настоящее время есть информация о двух людях, получивших легкие ранения.

В свою очередь туринская газета La Stampa сообщает, на месте происшествия работают спешно прибывшие туда на медицинском вертолете врачи, которые оказали помощь уже троим легкораненым. Многие пассажиры поезда находятся в состоянии шока.

По информации издания, поезд задел стрелу крана, который был установлен рядом с железнодорожными путями, что и стало причиной аварии.

На место ЧП были немедленно направлены врачи, спасатели и представители правоохранительных органов. Движение поездов на данном участке железной дороги полностью остановлено.