Депутаты ГД и Совфеда встретились в Ереване со спикером парламента Армении

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации РФ в Ереване провела встречу со спикером парламента Армении Арой Баблояном, сообщил в пятницу первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Мы встретились со спикером парламента (Армении)… Мы обсудили, прежде всего, что группа депутатов, членов Совета Федерации предприняла поездку для того, чтобы на месте здесь познакомиться с ситуацией, встретиться со всеми политическими фракциями Национального собрания. Мне кажется, наши мотивы более чем очевидны в связи со сложившейся ситуацией", — заявил РИА Новости Затулин по телефону.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.