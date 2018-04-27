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В мире

Завершился первый раунд переговоров между КНДР и Южной Кореей

Сюжет:
Переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи (27)
06:4427.04.2018
(обновлено: 07:54 27.04.2018)
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© AP Photo / Korea Summit Press PoolЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ ИнЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
© AP Photo / Korea Summit Press Pool

КОЯН (Южная Корея), 27 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, переступившим через военно-демаркационную линию.

Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи. 27.04.2018
© REUTERS
Историческая встреча: состоялся первый раунд переговоров лидеров двух Корей

В ходе третьего корейского саммита лидеры двух страны планируют обсудить вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

Лидеры двух стран Корейского полуострова встретили друг друга улыбками. Ким Чен Ын спустился по каменным ступеням из павильона "Тхонильгак" на северной стороне и подошел к военно-демаркационной линии – символическому бетонному барьеру между бараками, где ранее заседали военные комиссии по перемирию в Корее.

Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием соглашения о перемирии, а договора о мире пока так и нет. Пхамунджом уже 65 лет олицетворяет противостояние в Корее.

Южнокорейские солдаты на демаркационной линии перед встречей лидеров КНДР и Южной Кореи
© AP Photo / Lee Jin-man
Ким Чен Ын привез лидеру Южной Кореи пхеньянской лапши
Ким Чен Ын подошел к линии раскола, где по другую сторону его ждал Мун Чжэ Ин. Они пожали друг другу руки, искренне улыбаясь и приветствуя друг друга. Затем лидер КНДР, одетый в черный костюм-френч, перешагнул через барьер на южную сторону. Дальше главы корейских государств отступили от протокола и вместе вновь переступили на северную сторону. Таким образом, президент Мун также побывал на северокорейской территории.

Вернувшись на южную сторону, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин сфотографировались с приветствовавшими их детьми — мальчиком и девочкой, которые поднесли лидерам цветы.

Главы государств проследовали по красной ковровой дорожке к площади, на которой состоялась приветственная церемония. Лидеры корейских государств прошли мимо почетного караула, облаченного в разноцветные костюмы времен старинной корейской династии Ли (Чосон) под традиционные звуки гонгов и медных труб.

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© AFP 2018 / Jung Yeon-Je
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Во времена этой династии Корея была единым государством более 500 лет до того, как в 1910 году не была покорена Японией.

Процессия завершилась приветствием Ким Чен Ына почетным военным караулом вооруженных сил Республики Корея. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин пожали руки прибывшим на саммит ключевым фигурам властей обеих сторон.

Во время процессии сопровождающая Ким Чен Ына его родная сестра и секретарь из ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон попыталась проследовать за братом и Мун Чжэ Ином по ковровой дорожке, которая была постелена только для лидеров. Но ее сразу же окликнули, и Ким Ё Чжон отошла в сторону.

После церемонии лидеры двух корейских государств прошли в "Дом мира" — павильон, построенный к 90-м годам прошлого века для переговоров. Саммит там проводится впервые.

Ким Чен Ын сфотографировался с Мун Чжэ Ином на фоне картины с изображением корейских гор и оставил запись в гостевой книге: "Теперь — новая история, на отправной точке истории эпохи мира, Ким Чен Ын, 27 апреля 2018 года".

Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи. 27.04.2018
© REUTERS
Ким Чен Ын выразил надежду на хорошие результаты межкорейского саммита
То же самое он повторил в начале переговоров с Мун Чжэ Ином, выразив надежду на их успех. Мун Чжэ Ин со своей стороны согласился с этим и призвал достижением договоренностей "сделать хороший подарок" корейской нации и миролюбивым людям планеты.

В течение дня ожидается обсуждение в "Доме мира" вопросов мира и безопасности. После этого планируется, что лидеры двух Корей высадят сосну на память на военно-демаркационной линии, а затем состоится банкет.

Ким Чен Ын на встрече с Мун Чжэ Ином подтвердил, что, как и ожидалось, он привез с собой к столу знаменитую лапшу "пхеньянский нэнмён" из гречневой муки, и предложил президенту Южной Кореи ее отведать.

Со своей стороны Мун Чжэ Ин подобрал для Ким Чен Ына блюда, в том числе швейцарские картофельные лепешки, учитывая, что нынешний лидер КНДР в детстве учился в международной школе в Швейцарии.

Это уже третий саммит двух корейских государств с 2000 года.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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quake1211
ну хоть не ту третьих ушей в виде "американского переводчика"-один язык, одна культура плюс трудолюбие, после растрела царской семьи в россии русский народ может только мечтать о процветании , малограмотные плебеи пришедшие к власти и ворьё до сих пор рулят
06:58
27.04.2018
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