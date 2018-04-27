Джонсон обсудит с коллегами по НАТО "дестабилизирующее" поведение России

ЛОНДОН, 27 апр – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен в пятницу обсудить с коллегами из стран НАТО в Брюсселе "безрассудное и дестабилизирующее" поведение РФ, а также "гибридные угрозы", якобы исходящие от России.

"Это первая встреча министров иностранных дел стран НАТО с момента покушения на убийство в Солсбери и химической атаки в Сирии. Это ключевой момент для обсуждения России с министрами иностранных дел всех 29 стран-союзников", — говорится в заявлении Джонсона, текст которого был передан в РИА Новости.

Он отметил, что НАТО в июле на саммите примет решение о том, как усилить свою обороноспособность.

"Способность НАТО к быстрому реагированию уже была продемонстрирована быстрым ответом альянса на атаку в Солсбери и в Сирии и проявлением солидарности с действиями Великобритании. Такую же поддержку мы встретили от ЕС и G7. Мы должны cохранять темп и привлечь Россию к ответственность за ее безрассудное и дестабилизирующее поведение", — сказал Джонсон.

"Во время выступления на встрече министр призовет союзников по НАТО делать больше для борьбы с "гибридными угрозами", такими как кибератаки и вмешательство во внутреннюю политику и инфраструктуру ближайших соседей России", — отмечается в сообщении.

По данным британского внешнеполитического ведомства, также на встрече в Брюсселе будут обсуждаться Афганистан и расширение альянса.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.

Западные страны утверждают, что недавно в сирийском городе Дума была осуществлена химатака, возлагают ответственность на правительство Сирии и обвиняют России в "попустительстве" президенту Сирии Башару Асаду. Россия отрицает, что химатака имела место.