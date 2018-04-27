В США сенатор получил порицание в конгрессе за дорогие подарки от спонсора

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Комитет сената США по этике вынес "суровое порицание" сенатору-демократу от Нью-Джерси Роберту Менендесу за дорогие подарки, полученные им от спонсора, говорится в заявлении комитета.

"Вы неоднократно и сознательно получали подарки значительной ценности от доктора Саломона Мелгена, не получая при этом необходимого одобрения конгресса, и вы не задекларировали ряд подарков, как того требуют правила сената и федеральное законодательство", — говорится в письме сенаторов.

Менендес ранее был судим по тем же обвинениям, но присяжные его оправдали по ряду пунктов, а другие обвинения были сняты за недостатком доказательств. Мелгена осудили за мошенничество в сфере медицинского страхования.

Порицание сената не должно сказаться на работе Менендеса, который является старшим демократом в комитете по международным отношениям.