Столтенберг выразил надежду, что Турция приобретет системы ПВО у стран НАТО

БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, заявив о праве властей Турции самостоятельно принимать решения о приобретении систем ПВО, высказал надежду, что Анкара отдаст предпочтение военной технике стран-членов НАТО.

"Мы знаем опасения некоторых членов НАТО на этот счет, в том числе со стороны США … Я также приветствую тот факт, что Турция участвует в диалоге с США относительно приобретения американской системы "Патриот". И также они договорились сотрудничать с итало-французской группой EUROSAM, чтобы приобрести систему противовоздушной обороны. Мы, кончено, приветствуем такую возможность приобрести подобные системы у стран НАТО", — сказал он, отвечая на вопрос об отношении НАТО к планам Турции приобрести российские С-400.

По словам Столтенберга, НАТО "стремится к открытому диалогу" с Россией.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.