Президент Казахстана считает важным решить кризис в Армении путем диалога

АСТАНА, 26 апр — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает важным решить кризис в Армении путем диалога всех вовлеченных сторон.
По данным пресс-службы казахстанского лидера, состоялся телефонный разговор Назарбаева с президентом Армении Арменом Саркисяном.
"В ходе беседы главы государств обменялись мнением о текущей внутриполитической ситуации в Армении. Нурсултан Назарбаев пожелал мира и спокойствия дружественному народу Армении, а также отметил важность решения сложившегося кризиса путем диалога всех вовлеченных сторон в соответствии с конституцией Армении и на основе верховенства права", — говорится в сообщении пресс-службы.
Разговор состоялся по инициативе армянской стороны, уточнили в пресс-службе.