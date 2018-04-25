Киев открыл набор в "патрульную полицию Крыма"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев объявил набор в "патрульную полицию Республики Крым и Севастополя". Соответствующее заявление опубликовано на сайте МВД страны.

Он уточнил, что ведомство открывает 60 офицерских должностей. По его словам, полицейские будут работать с жителями Крыма, которые выехали с его территории.

Глава Нацполиции также заявил, что вновь сформированная структура на ротационной основе начнет патрулировать три основные дороги, которые соединяют Украину с полуостровом. Стационарное подразделение должно появиться в Херсонской области до конца года.

Вопрос финансирования

В Крыму уже отреагировали на заявления Киева. Так, член Общественной палаты полуострова, политолог Денис Батурин в эфире радио Sputnik заявил, что решение о создании новой структуры не стало неожиданностью.

"Киев, заявляя о том, что "Крым является Украиной", продолжает создавать некие государственные органы для якобы управления этой территорией. Понятно, что они ничем не управляют, но те или иные действия в отношении Крыма пытаются предпринимать", — сказал он.

В пример Батурин привел попытки украинских властей отслеживать передвижение крымчан. Член ОП также напомнил, что формирование новых "государственных органов" требует дополнительного финансирования.

"В этом смысле на Украине также есть заинтересованные стороны, лица и органы власти", — считает политолог.

Виртуальные ведомства

Вице-премьер и министр внутренней политики, связи и информации республики Дмитрий Полонский в комментарии РИА Новости заявил, что инициатива украинской стороны является профанацией и очередным этапом создания виртуальных ведомств.

"Мне кажется, что скоро по количеству виртуально созданных ведомств и подразделений, в том числе в силовых структурах, Украина займет, если уже не заняла, первое место в мире", — сказал политик.

Он отметил, что в случае, если идея найдет воплощение, для изучения работы "подразделения" следует задействовать международные институты. Сейчас, однако, нет оснований беспокоиться о том, что работа "патрулей" как-то повлияет на жизнь крымчан, считает он.

Не в первый раз

"Патрульная полиция" — не первая виртуальная структура, придуманная киевскими властями. Так, в столице страны уже несколько лет работает "прокуратура Автономной Республики Крым", а президент Петр Порошенко имеет собственного "полномочного представителя" по делам полуострова.

На Украине также обсуждали законопроект о создании "свободной экономической зоны" на полуострове, а недавно глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о планах по организации подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя.