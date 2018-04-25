Оппозиция Турции не видит экс-президента Гюля кандидатом на выборах

АНКАРА, 25 апр — РИА Новости. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции не рассматривает бывшего президента страны Абдуллаха Гюля в качестве своего кандидата на президентских выборах, заявил в среду глава парламентской фракции НРП Озгюр Озель.
"Достаточно, нам надоели спекуляции. Единственная их цель – внести раскол и снизить моральный дух в рядах НРП. У нас никогда не было намерения предлагать кандидатуру Гюля. Таких планов нет сейчас и не появится в будущем", — написал Озель в Twitter.
В минувшую среду президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил законопроект. Высший избирательный совет Турции уже начал подготовку к проведению выборов.