"Нафтогаз" предсказал "масштабный конфликт" между Россией и Украиной‍

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Прекращение транзита газа через территорию Украины чревато конфликтом между Москвой и Киевом. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира", — добавил он.

Как отметил российский сенатор Алексей Пушков, "Нафтогаз" зря угрожает Москве "масштабным конфликтом", потому что Киев "неизбежно проиграет".

Шантаж и крик души

В свою очередь, главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко заявил, что киевские власти пошли на шантаж, поняв, сколько они потеряют.

"Это и шантаж, и крик души одновременно", — сказал он в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, после начала работы "Северного потока — 2" не нужно будет транспортировать газ через Украину.

"И даже если "Газпром" оставит прокачку 8-12 миллиардов кубометров через Украину, то Киев все равно лишается 85 процентов транзитного дохода, а это существенный удар по экономике", — отметил Осташко.

По его словам, на Западе это осознают, но не хотят быть заложниками этого шантажа.

"Германия, например, не хочет терять деньги, преимущества с введением "Северного потока — 2", когда она сама станет большим хабом в Европе и хорошо на этом заработает", — считает аналитик.

Осташко подчеркнул, что Берлин не хочет зависеть от воли Киева, который может перекрыть транзит газа в любой момент.

"Украина не очень надежный транзитер. И какой-нибудь Ганс в Германии не хочет мерзнуть из-за того, что Петру Порошенко вдруг захотелось перекрыть вентиль, надавить на Россию, чтобы она снизила цены, например. Европа от этого шантажа устала", — заключил он.

Решение арбитража

В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов США.

С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда.

Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.

Отмечается, что по итогам вердикта возник дисбаланс в отношениях с "Нафтогазом" по поставкам и транзиту газа.

Кроме того, арбитраж отклонил требования украинской компании по росту тарифа на транзит газа.

"Газпром" это не устроило: корпорация обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с украинской стороной.

Также глава российской компании Алексей Миллер заявил, что готов вести переговоры с "Нафтогазом" о транзите газа после 2019 года. Однако для этого

Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию, отметил он.