"Нафтогаз" предсказал "масштабный конфликт" между Россией и Украиной‍

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Прекращение транзита газа через территорию Украины чревато конфликтом между Москвой и Киевом. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Как отметил российский сенатор Алексей Пушков, "Нафтогаз" зря угрожает Москве "масштабным конфликтом", потому что Киев "неизбежно проиграет".
Шантаж и крик души
В свою очередь, главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко заявил, что киевские власти пошли на шантаж, поняв, сколько они потеряют.
"Это и шантаж, и крик души одновременно", — сказал он в эфире радио Sputnik.
По мнению политолога, после начала работы "Северного потока — 2" не нужно будет транспортировать газ через Украину.
"И даже если "Газпром" оставит прокачку 8-12 миллиардов кубометров через Украину, то Киев все равно лишается 85 процентов транзитного дохода, а это существенный удар по экономике", — отметил Осташко.
По его словам, на Западе это осознают, но не хотят быть заложниками этого шантажа.
Осташко подчеркнул, что Берлин не хочет зависеть от воли Киева, который может перекрыть транзит газа в любой момент.
"Украина не очень надежный транзитер. И какой-нибудь Ганс в Германии не хочет мерзнуть из-за того, что Петру Порошенко вдруг захотелось перекрыть вентиль, надавить на Россию, чтобы она снизила цены, например. Европа от этого шантажа устала", — заключил он.
Решение арбитража
В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов США.
С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда.
Отмечается, что по итогам вердикта возник дисбаланс в отношениях с "Нафтогазом" по поставкам и транзиту газа.
Кроме того, арбитраж отклонил требования украинской компании по росту тарифа на транзит газа.
"Газпром" это не устроило: корпорация обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с украинской стороной.
Также глава российской компании Алексей Миллер заявил, что готов вести переговоры с "Нафтогазом" о транзите газа после 2019 года. Однако для этого
Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию, отметил он.