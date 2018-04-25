"И шантаж, и крик души". Аналитик о заявлении "Нафтогаза" про конфликт с РФ

В "Нафтогазе" предрекли "масштабный конфликт" между Россией и Украиной из-за прекращения транзита газа по украинской территории. В эфире радио Sputnik политический аналитик Руслан Осташко высказал мнение о том, что значат эти слова.

Прекращение транзита газа через украинскую территорию чревато конфликтом между Москвой и Киевом. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира", – приводит канал слова Витренко.

В эфире радио Sputnik главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко высказал мнение, что Киев, осознав свои потери, пошел на шантаж.

"Это и шантаж, и крик души одновременно. Потому что Витренко прав: после того, как заработает "Северный поток-2", физической необходимости в транспортировке газа через Украину не будет. И даже если "Газпром" оставит прокачку 8-12 млрд кубометров через Украину, то Киев все равно лишается 85% транзитного дохода, а это существенный удар по экономике. И для того, чтобы сохранить транзит, они начинают нас шантажировать. А чем они еще могут шантажировать? Да ничем! Только как брать "в заложники" людей, говоря, мол, если не будете транзитом пускать через Украину газ, то мы этих людей физически уничтожим", – сказал Руслан Осташко.

По его словам, в Европе прекрасно это понимают и больше не хотят быть заложниками этого шантажа.

"Германия, например, не хочет терять деньги, преимущества с введением "Северного потока-2", когда она сама станет большим хабом в Европе и хорошо на этом заработает. Кроме того, Германия не хочет зависеть от воли украинских властей, которые могут в любой момент украсть газ, перекрыть транзит. Украина не очень надежный транзитер. И какой-нибудь Ганс в Германии не хочет мерзнуть из-за того, что Петру Порошенко вдруг захотелось перекрыть вентиль, надавить на Россию, чтобы она снизила цены, например. Европа от этого шантажа устала", – считает аналитик.

Ранее зампред правления "Газпрома" Александр Медведев подчеркнул, что разрыв соглашений с "Нафтогазом" не означает прекращения транзита газа в Евросоюз через Украину. Стороны продолжают переговоры, следующий раунд назначен на апрель.

Также глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания готова вести переговоры с "Нафтогазом" о транзите газа после 2019 года. Для этого, отметил он, Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию.

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