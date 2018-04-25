КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Суд обязал правоохранительные органы возбудить уголовное дело против президента Украины Петра Порошенко, сообщил адвокат, экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин.

Суд требует расследовать дело о создании преступной организации для уклонения от уплаты налогов.

"Следователям предстоит выяснить, создал ли эту преступную организацию сам гарант конституции или это сделали для него его "любимые друзья", а он типа ничего не знал и не ведал", — написал Кузьмин в Facebook.

По его словам, это уже десятое дело против Порошенко.

Адвокат пишет, что по его заявлениям ранее суды уже обязали провести ряд расследований.

В частности, речь идет о "госизмене Порошенко при финансировании российской армии через принадлежащую ему Липецкую фабрику Roshen", незаконном обогащении Порошенко по делу "Укргаздобычи"; лишении Порошенко украинского гражданства Саакашвили; выдворения по указанию Порошенко в Грузию охранников и водителей Саакашвили; о возможной даче взяток депутатам Рады за назначение генпрокурора; по докладу ООН о фактах существования в Украине тайных тюрем СБУ; по докладу ООН о фактах несудебных казней и пыток в зоне военной операции в Донбассе; о злоупотреблении Украиной объявлением в розыск оппонентов власти каналами Интерпола; о "незаконном вмешательстве" Украины в выборы США.

"Ко всем этим преступлениям причастен наш незабвенный президент", — настаивает адвокат.

При этом он не уточнил, возбудили ли уголовные дела по данным решениям судов.