КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Суд обязал правоохранительные органы возбудить уголовное дело против президента Украины Петра Порошенко, сообщил адвокат, экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин.
Суд требует расследовать дело о создании преступной организации для уклонения от уплаты налогов.
"Следователям предстоит выяснить, создал ли эту преступную организацию сам гарант конституции или это сделали для него его "любимые друзья", а он типа ничего не знал и не ведал", — написал Кузьмин в Facebook.
По его словам, это уже десятое дело против Порошенко.
Адвокат пишет, что по его заявлениям ранее суды уже обязали провести ряд расследований.
"Ко всем этим преступлениям причастен наш незабвенный президент", — настаивает адвокат.
При этом он не уточнил, возбудили ли уголовные дела по данным решениям судов.