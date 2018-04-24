Абэ допустил диалог с КНДР после саммитов Сеула и Вашингтона с Пхеньяном

ТОКИО, 24 апр — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио может начать диалог с КНДР в случае успешного проведения ближайших встреч лидеров Южной Кореи и США с Пхеньяном, сообщила в Сеуле администрация южнокорейского президента.

Во вторник состоялся телефонный разговор Абэ и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в преддверии намеченной на 27 апреля его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По данным администрации южнокорейского президента, разговор продолжался 40 минут.

"Между Японией и Северной Кореей существуют ядерная и ракетная проблема, вопрос о похищенных (японцах), однако если вслед за саммитом Юга и Севера успешно завершится встреча в верхах между США и Северной Кореей, то и между Японией и Северной Кореей, естественно, возможен диалог", — приводит слова Абэ южнокорейская администрация.

Со своей стороны Мун Чжэ Ин разъяснил идею принятия декларации о прекращении военных действий на Корейском полуострове. После Корейской войны 1950-1953 годов с участием США и КНДР было подписано соглашение о перемирии, а договора о мире до сих пор нет. Южная Корея не участвовала в заключении перемирия.

"Декларация о прекращении военных действий — вопрос, которые решается не только Югом и Севером, успех может быть по крайней мере при достижении договоренности трех сторон — Юга, Севера и США", — пояснил Мун Чжэ Ин.

По его словам, для этого Сеул намерен консультироваться с США, а также с Японией.

Мун Чжэ Ин также пообещал Абэ передать Ким Чен Ыну позицию Японии по проблеме похищенных в прошлом японцев. "Я думаю сказать председателю (Госсовета КНДР) Ким Чен Ыну, что решение проблемы похищенных поможет построению мира в Северо-Восточной Азии", — сказал он.

В 1970-е и 1980-е годы КНДР тайно вывезла на территорию страны несколько граждан Японии, чтобы использовать их в шпионских целях. Часть из них вернулась в Японию, однако в Токио не считают вопрос закрытым и настаивают на прояснении всех обстоятельств похищений и поиске остальных пропавших без вести японцев. КНДР со своей стороны считает вопрос решенным.