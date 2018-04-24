Премьер Австралии оценил действия Запада в связи с отравлением Скрипалей

БРЮССЕЛЬ, 24 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сообщил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом совместные меры Запада в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

"Мы выразили солидарность с народом Соединенного Королевства после шокирующей атаки в Солсбери и, что более важно, обсудили наш совместный ответ на этот акт и решение выслать российских дипломатов с тем, чтобы послать четкий сигнал, что мы не будем терпеть подобного рода криминальные действия", — сказал Тернбулл журналистам в Брюсселе.

Ранее США, некоторые страны Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Австралия решила выслать двух российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В МИД РФ заявили, что Москва ответит зеркально тем странам, которые выслали российских дипломатов: российская сторона объявляет персона нон грата соответствующее количество сотрудников дипломатических учреждений этих стран в РФ.