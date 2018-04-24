Госсекретарь Казахстана назвал отношения с Россией примером добрососедства

АЛМА-АТА, 24 апр – РИА Новости. Отношения Казахстана и России являются примером добрососедства, сообщила пресс-служба президента республики со ссылкой на государственного секретаря Гульшару Абдыкаликову.

По данным ведомства, во вторник состоялась встреча Абдыкаликовой с послом России в Астане Алексеем Бородавкиным.

"Государственный секретарь подчеркнула, что на современном этапе отношения Казахстана и России служат ярким примером добрососедства, основанного на доверии и взаимопонимании. В их основе добрые взаимоотношения лидеров двух государств – Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина", — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Абдыкаликовой, между двумя странами "развивается интенсивный политический диалог, выстроены тесные экономические связи". "Большим содержанием наполнено сотрудничество в культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах. Важно сохранить заданный высокий темп казахстанско-российского взаимодействия", — цитирует пресс-служба слова государственного секретаря.

Она отметила, что в этом году Казахстан празднует 20-летие Астаны. "Примечательно, что российские партнеры в числе первых начинают проведение мероприятий, посвященных этому юбилею. Так, 27 апреля в Астане Московский независимый театр представит постановку спектакля "Мастер и Маргарита" на сцене Государственного академического русского театра драмы имени М.Горького", — отмечается в пресс-релизе.

В завершение встречи государственный секретарь пожелала российскому дипломату, назначенному на пост посла в Казахстане в феврале этого года, больших успехов в дальнейшем развитии и укреплении двусторонних отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.