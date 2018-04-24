Политика США способствует активизации боевиков в Афганистане, заявил Шойгу

ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться, проводимая Вашингтоном политика фактически способствует активизации террористической деятельности на севере страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Ещё горячая точка на Ближнем Востоке — это Афганистан. Ситуация там продолжает ухудшаться. Более чем пятнадцатилетнее присутствие в этой исламской республике США и НАТО так и не привело к нормализации обстановки. По сути, они стремятся на любых условиях закрепиться в стране в целях наращивания своего влияния на государства Центрально-Азиатского региона. При этом проводимая Вашингтоном политика фактически способствует активизации террористической деятельности на севере Афганистана", — сказал Шойгу, выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, в Афганистане "растёт наркотрафик, средства от которого идут на расширение преступных действий террористов". "Особую тревогу вызывает усиление в Афганистане позиций боевиков ИГИЛ* (ИГ*), их количество сегодня достигает 4,5 тысячи человек", — отметил Шойгу.

"Афганский конфликт нельзя завершить на поле боя. Для его решения необходимы новые, нестандартные подходы", — добавил он.

По его словам, "следует задействовать потенциал всех региональных стран и международных организаций, включая Шанхайскую организацию сотрудничества".

"Совместные усилия должны быть сосредоточены на создании правового государства и соответствующих институтов власти", — сказал Шойгу.

* Террористическая организация, запрещенная в России