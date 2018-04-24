МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. США согласовали с европейскими участниками "шестерки" по Ирану (Британия, Франция и Германия) условия, на которых останутся в соглашении по иранскому атому, пишет немецкая Sueddeutsche Zeitung.

США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.

"Германия, Франция и Британия вместе с США выработали условия, на которых президент Дональд Трамп не станет выходить из иранской ядерной сделки. Европейские и американские переговорщики после пяти раундов договорились, что Ирану следует угрожать новыми санкциями из-за его ракетных испытаний и агрессивной региональной политики. Но ядерная сделка сохранится в неприкосновенности, хотя некоторые ее части будут интерпретироваться по-новому", — пишет газета.

При этом издание оговаривается со ссылкой на свои дипломатические источники, что переговоры еще не завершены, а американская сторона предупреждает, что предсказать последнее слово президента Дональда Трампа не в состоянии.

"Однако европейская сторона согласовала свою красную линию: если Трамп выйдет из иранской сделки без учета позиции европейцев, они перестанут следовать за США в этом вопросе", — продолжает немецкая газета со ссылкой на источники.

Соглашение между "европейской тройкой" и США разделено на четыре части, которые соответствуют основным претензиям Трампа: дата истечения иранской сделки, контрольные возможности инспекторов МАГАТЭ, иранская ракетная программа и иранское влияние в регионе (Йемен, Ирак, Сирия, Ливан), пишет Sueddeutsche. Прежде всего, решено не признавать за Ираном права на военную ядерную программу даже после истечения соглашения, сообщает газета. В этом контексте авторы американо-европейского документа указывают на преамбулу ядерной сделки, где Иран отказывается от ядерного оружия.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.