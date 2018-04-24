МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Военные самолеты РФ восемь раз "за последние восемь месяцев" приближались к военным кораблям Франции, заявил глава штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Празюк.
Адмирал напомнил, что французский фрегат находится у берегов Сирии с 2015 года. Празюк добавил, что в начале апреля 2018 года к французскому военному кораблю Aquitaine "подошел российский истребитель, взлетевший с базы Тартуса, на расстояние, которое меньше дистанции безопасности, которую обычно соблюдают другие летательные аппараты". По словам адмирала, "эти действия могли стать причиной инцидента".
Адмирал Празюк также отметил, что военно-морской и стратегический статус России и Китая увеличился в последние годы. "Китай за четыре года создал флот, эквивалентный французским ВМС, а Россия увеличила в 1,5 раза число своих подводных лодок. Таким образом военно-морское и стратегическое положение этих стран изменилось в последние года", — заключил военный.