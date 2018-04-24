В Париже сообщили о сближении российских самолетов с французскими кораблями

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Военные самолеты РФ восемь раз "за последние восемь месяцев" приближались к военным кораблям Франции, заявил глава штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Празюк.

"В течение последних восьми месяцев действия такого типа производились восемь раз", — цитирует агентство Франс Пресс Празюка, выступавшего в комиссии по международным отношениям и безопасности французского Сената 11 апреля.

Адмирал напомнил, что французский фрегат находится у берегов Сирии с 2015 года. Празюк добавил, что в начале апреля 2018 года к французскому военному кораблю Aquitaine "подошел российский истребитель, взлетевший с базы Тартуса, на расстояние, которое меньше дистанции безопасности, которую обычно соблюдают другие летательные аппараты". По словам адмирала, "эти действия могли стать причиной инцидента".

По данным военного источника агентства, после этого инцидента "экипаж судна был вынужден напомнить российскому самолету о правилах подлета".

Адмирал Празюк также отметил, что военно-морской и стратегический статус России и Китая увеличился в последние годы. "Китай за четыре года создал флот, эквивалентный французским ВМС, а Россия увеличила в 1,5 раза число своих подводных лодок. Таким образом военно-морское и стратегическое положение этих стран изменилось в последние года", — заключил военный.