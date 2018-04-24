Мексика против увязывания вопросов миграции и переговоров по НАФТА

МЕХИКО, 24 апр – РИА Новости. Мексика выступает против увязывания вопросов миграции с будущим соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА, сообщил министр иностранных дел латиноамериканской страны Луис Видегарай.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выдвинуть ограничение иммиграции из Мексики в качестве условия для перезаключения торгового договора о НАФТА.

"Мексика суверенно определяет свою миграционную политику, и миграционное сотрудничество с США идет так, чтобы быть полезным Мексике. Было бы неприемлемым обуславливать переговоры по НАФТА с миграционными действиями вне рамок этого сотрудничества", – написал Видегарай в своем микроблоге в Twitter.

Трамп потребовал новых переговоров по зоне свободной торговли НАФТА, куда входит также Канада, мотивируя это большим торговым дефицитом США по отношению к партнерам.