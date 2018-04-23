Матвиенко раскритиковала Черногорию за вступление в НАТО

САРАЕВО, 23 апр – РИА Новости. Присоединение Черногории к НАТО против воли почти половины граждан стало грубейшим нарушением демократии, оно ведет к дестабилизации положения в регионе, заявила в понедельник спикер СФ Валентина Матвиенко.

"Мы выступаем против попыток прочерчивания в регионе новых разделительных линий. Недавнее оформление присоединения Черногории к НАТО против воли практически половины граждан этой страны стало грубейшим нарушением основополагающих принципов современной демократии. Этот шаг ведет лишь к дальнейшей дестабилизации положения в регионе, подрывает систему европейской безопасности. Сейчас такой же опасный эксперимент пытаются проделать с Македонией", — заявила Матвиенко в ходе выступления в Палате народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины.