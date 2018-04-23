Лавров заявил о недопустимости изменений ядерной сделки с Ираном

ПЕКИН, 23 апр — РИА Новости. Пересматривать договоренности в рамках Совместного плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе недопустимо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Этот документ был одобрен высшим органом, отвечающим за поддержание мира и безопасности — Советом Безопасности ООН. И пересматривать такие договоренности недопустимо, иначе это будет попытка ревизовать одно из самых больших достижений в международной дипломатии последнего времени. И мы с КНР будем всячески противодействовать этому, чтобы не допустить подобного крайне опасного развития событий", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.

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