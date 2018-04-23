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В мире

Генсек ООН заявил о возвращении холодной войны‍

11:0223.04.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкФлаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фотоФлаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш дал интервью телеканалу SVT, в котором заявил о возвращении холодной войны. При этом, он отметил, что нынешняя ситуация отличается от той, которая была во времена СССР.

Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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США не удастся реформировать ООН под себя, заявили в Совфеде
"Теперь США и Россия не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны очень активны в (Ближневосточном. — Прим. ред.) регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков", — сказал Гутерриш.

Он признал структурные проблемы Совета Безопасности и отметил, что орган больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям.

По мнению Гутерриша, некоторые страны злоупотребляют правом вето. Генсек подчеркнул, что полная реформа невозможна без внесения изменений в работу Совета Безопасности. Политик также признал неспособность ООН урегулировать сирийский конфликт.

Россия готова помочь

В свою очередь, сенатор Константин Косачев заявил, что Россия готова к сотрудничеству с государствами-членами ООН, с генсеком организации, в том числе для ее реформирования.

Глава МИД Украины Павел Климкин
© Flickr / NATO
Климкин пошутил о необходимости третьей мировой для реформы ООН
По его мнению, проблемы появились из-за "последовательного и осознанного размывания роли и функций ООН и ее Совета Безопасности со стороны Запада".

Западу, прежде всего, США, не нужна организация в ее нынешнем виде — отстаивающая международное право и коллективные механизмы принятия решений в сфере войны и мира, считает Косачев.

"Поэтому генеральному секретарю ООН можно порекомендовать сосредоточить свои усилия на консолидации позиций большинства стран-членов ООН", — подчеркнул он.

Некорректное сравнение

Как считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, сравнение нынешней ситуации с холодной войной не вполне некорректно.

"Разногласия России и США, действительно, серьезны", — отметил он в эфире радио Sputnik.

Президент РФ Владимир Путин выступает на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Реформы ООН нужны, но они должны быть постепенными, заявил Путин
По его мнению, функция генсека ООН заключается в смягчении конфликтов и поиске путей к компромиссу.

Шаповалов подчеркнул, что такие рассуждения могут привести к попыткам легитимировать глобальную гегемонию со стороны США, то есть лишить всех остальных права вето в Совбезе ООН.

"Но данная идея непродуктивна, это не приведет к смягчению конфликта. Очевидно, что сейчас необходим широкий диалог, поиск путей выхода из конфликта", — добавил эксперт.

Однако, по его словам, США и их союзники, не готовы к диалогу и компромиссу.

Неконструктивный путь

Шаповалов также прокомментировал слова Гутерриша о проблемах в Совете безопасности. По его словам, ООН, как и любая структура должна быть реформируема.

Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В США заявили о необходимости реформ в ООН и НАТО
"Есть множество стран, вес которых в международном сообществе недооценен с точки зрения их позиции в ООН. Но это большой и сложный диалог, который можно вести только с учетом интересов всех членов организации", — добавил политолог.

Он отметил, что некоторые члены ООН, такие как США и Украина, хотят лишить Москву права вето, потому что "Россия — единственная страна, которая не поддается диктату США".

"Очевидно, что подобная реформа невозможна в принципе, поскольку Россия — один из учредителей ООН, наряду с США. И странно, если один из учредителей требует лишить прав другого. Это неконструктивный путь, и такой реформы точно не будет", — заключил Шаповалов.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Andy Nov
Гутерриш, ты слишком много гуторишь, не в тему поддерживая удары по Сирии не санкционированные ООН. Похоже не по Сеньке шапка.
11:45
23.04.2018
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rotenberg_03
Право ВЕТО давно следовало упразднить, ибо Россия постоянно блокирует решение большинства.
11:43
23.04.2018
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p164
А что толку в ООН и в её СовБезе?
Все просто пользуются своим правом вето, даже не пытаясь договариваться.
Что госдеп, что наш МИД, занимаются исключительно троллингом. Сплошной Камеди Клаб.
Великий и могучий Советский Союз хоть боялись и уважали. На том и держался миропорядок.
Сейчас все и всех игнорят, а наши почему-то решили, что атомная бомба должна быть у всех и у каждого.
Гибель дипломатии и никаких хороших перспектив. Одни понты.
Да хоть желчью изойдитесь, а всевозможные исламисты, чучхеисты и просто вшивые бандосы из третьего мира своего добьются, пока мы письками меряемся. И будут всем "скрепы" и "демократические ценности" по полной схеме.
11:33
23.04.2018
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