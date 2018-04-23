Мнение: реформа ООН нужна, вопрос в том – какая именно

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возвращении холодной войны. Такое сравнение не вполне корректно, считает политолог Владимир Шаповалов. Этим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал структурные проблемы Совета Безопасности и заявил о возвращении холодной войны. Об этом он сказал в интервью шведскому телеканалу SVT.

"Ясно, что холодная война вернулась", – сказал Гутерриш.

При этом генсек ООН отметил, что современная ситуация отличается от той, которая была во времена СССР.

"Теперь США и Россия не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны очень активны в (ближневосточном, – ред.) регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков", – сказал он.

Гутерриш высказал мнение, что ООН больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям. По мнению генсека, некоторые страны злоупотребляют правом вето. Он подчеркнул, что полная реформа невозможна без внесения изменений в работу Совета Безопасности и признал неспособность ООН урегулировать сирийский конфликт.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что сравнение нынешней ситуации с холодной войной не вполне некорректно.

"Разногласия России и США, действительно, серьезны. Но, с моей точки зрения, сравнивать их с холодной войной не совсем корректно. Плюс к этому функция генсека ООН заключается в смягчении конфликтов и поиске путей к компромиссу. Данные же заявления Гуттериша вряд ли ведут к достижению этих целей. Он рассуждает о том, что структура и способ принятия решений ООН неэффективны, что якобы слишком часто члены Совбеза ООН применяют право вето. К чему ведут подобные рассуждения? К попыткам легитимировать глобальную гегемонию со стороны США, то есть лишить всех остальных права вето в Совбезе ООН? Но данная идея непродуктивна, это не приведет к смягчению конфликта. Очевидно, что сейчас необходим широкий диалог, поиск путей выхода из конфликта. Но, к сожалению, одна из сторон, которая должна быть участником этого диалога, то есть США и их союзники, не готова к диалогу и компромиссу", – сказал Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

На реформе ООН настаивают США. По мнению представителей Белого дома, организация тратит все больше денег и при этом становится менее эффективной. Ранее президент России Владимир Путин также признал необходимость реформы ООН, однако российский лидер отметил, что изменения должно поддержать большинство участников международного сообщества.

Это – единственный способ изменений организации, полагает Владимир Шаповалов.

"ООН, конечно, как и любая структура должна быть реформируема. Есть множество стран, вес которых в международном сообществе недооценен с точки зрения их позиции в ООН. Но это большой и сложный диалог, который можно вести только с учетом интересов всех членов организации. То решение, которое может быть принято, должно быть результатом взаимоприемлемого компромисса. Пока мы видим только желание со стороны некоторых членов ООН, начиная от США и заканчивая украинским президентом Петром Порошенко, лишить Россию права вето в Совбезе ООН. Очевидно, что подобная реформа невозможна в принципе, поскольку Россия – один из учредителей ООН, наряду с США. И странно, если один из учредителей требует лишить прав другого. Это неконструктивный путь, и такой реформы точно не будет", – отметил Владимир Шаповалов.

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