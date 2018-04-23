В Астане мужчина сдал в лом бронзовую фигуру с памятника жертвам голодомора

Сотрудник полиции около Алмалинского районного отдела внутренних дел (РОВД) в центре Алма-Аты. архивное фото

Сотрудник полиции около Алмалинского районного отдела внутренних дел (РОВД) в центре Алма-Аты. архивное фото

АЛМА-АТА, 23 апр – РИА Новости. Полицейские задержали в Астане мужчину, подозреваемого в том, что он украл и сдал на металлолом бронзовую фигуру мальчика, являющуюся частью монумента в память жертвам голодомора 1932-1933 годов, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел (ДВД) столицы Казахстана.

"Фигуру мальчика полицейские изъяли в одном из пунктов приема металла. Кроме того, установлен скупщик краденного имущества", — говорится в сообщении ДВД.

Полиция начала расследование по двум статьям – "кража" и "приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем".

Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.