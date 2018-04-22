Госдеп призвал Украину повысить цены на газ

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Исполняющий обязанности государственного секретаря США Джон Салливан призвал украинские власти поднять цены на газ для населения. Об этом он заявил на полях саммита G7, где встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Он призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путем принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повышению тарифов на газ до паритетного уровня к импорту",— заявила представитель Госдепа Хизер Науэрт.

Газовый вопрос

Повышение тарифов для населения остается одним из главных условий для продолжения сотрудничества Международного валютного фонда с Киевом. С 2016 года цены на газ для населения привязали к рыночной стоимости импортного топлива. За эти два года мировые цены на энергоноситель значительно возросли, однако тарифы так и не пересматривались.

Очередное повышение цен на газ для населения должно было произойти в текущем отопительном сезоне, однако правительство заверило, что они останутся на прежнем уровне. При этом премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что власти готовят новую формулу по расчету тарифов.

Такой вариант МВФ не устраивает. Представители фонда считают, что разница в ценах на газ на украинском рынке является причиной коррупции и неэкономичного потребления. Как заявил постоянный представитель фонда на Украине Йост Люнгман, повышение стоимости топлива поможет избежать схем, по которым газ, покупающийся для домохозяйств, перепродается предприятиям по более высокой цене. Кроме того, дешевый газ наиболее выгоден "богатым людям с большими домами", отметил он.

Глава МВД Украины Арсен Аваков, в свою очередь, заявил, что если власти прислушаются к требованиям фонда и повысят тарифы, "народ поднимется и сметет власть", а затем проголосует за популистов, которые пообещают вернуть все назад.

Антикоррупционный суд

Еще одним требованием для получения следующего транша от МВФ является создание на Украине антикоррупционного суда.

В начале марта Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность их набора на должности. Однако неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предложила президенту Петру Порошенко отозвать документ и доработать его, так как считает, что проект не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.

Несколько дней назад Госдепартамент США опубликовал доклад о состоянии прав человека в мире в 2017 году. Киев обвинили в цензуре и коррупции, а также в неспособности пресечь преступления против журналистов, нацменьшинств и представителей сексуальных меньшинств. Авторы документа также обратили внимание на незаконные убийства и политически мотивированные исчезновения людей, связанные с событиями в Донбассе, пытки и произвольные аресты и задержания в стране.

Программа помощи МВФ

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов.

В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый.