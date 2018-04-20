ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. На Украине есть серьезные проблемы с правами человека, говорится в докладе госдепартамента США о состоянии прав человека в мире в 2017 году.
Киев обвинили в цензуре и коррупции, а также в неспособности пресечь преступления против журналистов, нацменьшинств и представителей сексуальных меньшинств.
"Правительство в целом не смогло предпринять надлежащие шаги, чтобы провести судебный процесс или наказать большинство чиновников, совершающих преступления, что приводит к климату безнаказанности", — отмечается в докладе.
В равной степени авторы доклада между тем, обвиняют Россию в нарушениях прав человека "поддерживаемые Россией силы в районе Донбасса" и в Крыму.
В Кремле неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>