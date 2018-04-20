ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. На Украине есть серьезные проблемы с правами человека, говорится в докладе госдепартамента США о состоянии прав человека в мире в 2017 году.



Киев обвинили в цензуре и коррупции, а также в неспособности пресечь преступления против журналистов, нацменьшинств и представителей сексуальных меньшинств.

"Правительство в целом не смогло предпринять надлежащие шаги, чтобы провести судебный процесс или наказать большинство чиновников, совершающих преступления, что приводит к климату безнаказанности", — отмечается в докладе.

Также составители документа обращают внимание на незаконные убийства и политически мотивированные исчезновения людей, связанные с событиями в Донбассе, пытки и произвольные аресты и задержания.

В равной степени авторы доклада между тем, обвиняют Россию в нарушениях прав человека "поддерживаемые Россией силы в районе Донбасса" и в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

В Кремле неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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