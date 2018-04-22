Школы закрыты, язык забыт. Из Туркменистана уезжают последние русские

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Из постсоветского Туркменистана, переживающего тяжелый экономический кризис, уезжают последние представители русской общины. По данным переписи 2012 года, на русскоязычных граждан приходилось пять процентов населения страны. С тех пор ситуация только усугубилась. Как сообщил РИА Новости источник в республике, сегодня русскую речь можно услышать лишь в столице — Ашхабаде, русские школы закрыты все, кроме одной. Карьера в государственных органах для лиц нетитульной национальности чрезвычайно затруднена. О том, как живет постсоветский Туркменистан, — в материале РИА Новости.
Руины империи в песках Средней Азии
"Сегодня русских в Туркмении заметно меньше, чем в 2012 году, когда проводили перепись. Многие уехали и продолжают уезжать — в основном в Россию. В то же время немало тех, у кого просто нет возможности эмигрировать. Если человек не коренной национальности, в госучреждение на работу не устроиться. Поэтому нетуркмены сосредоточились в частном бизнесе", — рассказывает он.
Туркменистан становится частью мусульманского мира, забывая российское и советское прошлое. Вывески по всей стране — только на местном языке и английском, система советского образования утрачена, а вместе с ней — и массовое двуязычие.
"Уже выросло целое поколение, которое вообще не говорит на русском. Еще есть в некоторых городах средние школы, где сохраняются классы с обучением на русском. Но очень многие образовательные учреждения были просто ликвидированы, причем по-тихому, в 1990-е годы. Просто прошла команда не набирать в первый класс русскоязычных. И через 10 лет школы превратились в национальные", — говорит Владимир.
"В Туркменистане действительно не осталось школ с русским языком обучения. Есть одна в Ашхабаде, но она элитная, попасть туда крайне сложно", — подтвердил слова Владимира в интервью РИА Новости независимый журналист из Туркменистана Руслан Мятиев, находящийся в оппозиции к власти.
Туркменистан смотрит Россию по телевизору
О России в республике знают главным образом благодаря студентам вузов СНГ и российским телепередачам, пользующимся популярностью. Иногда это приводит к взаимному непониманию. Образ России в восприятии туркменов искажается.
"В Туркменистане очень любят российские криминальные сериалы. И глядя на них, начинают думать, что у вас тяжелая обстановка, преступления, пожары", — рассказал РИА Новости Мурат (имя изменено), гражданин Туркменистана, перебравшийся в Россию.
Однако в основном телевидение способствует формированию положительного образа страны.
"Популярны российские политические ток-шоу. Не раз слышал, как люди выражали надежду на то, что Москва не допустит в республике катастрофического развития событий", — говорит Мурат. Другие источники РИА Новости подтверждают, что в Туркменистане продолжают болеть за российские спортивные команды.
Упадок образования и забвение русской культуры парадоксальным образом сочетаются с высоким престижем России. "В сохранившиеся русские классы часто поступают за взятки, причем суммы называют астрономические", — утверждает Мурат. Ашхабадский лицей имени Пушкина пользуется устойчивым спросом среди семей туркменской элиты, что осложняет доступ к образовательному учреждению простым туркменам.
Не подмажешь — не полетишь
Мурат рассказал РИА Новости о случаях казнокрадства, связанных с практикой замены портретов первых лиц страны. "Из властных структур приходят указания постоянно менять изображения политиков, выставляемые публично. Находятся странные поводы: например, у кого-либо изменилась прическа. Естественно, заказы на печать распределены между доверенными типографиями, которые наживаются на этом", — говорит экспатриант.
Многие собеседники РИА Новости подтверждают повсеместное распространение коррупции, особо отмечая в этом смысле образовательные учреждения, медицинские услуги, транспорт.
Рядом Афганистан и ИГ*
Руслан Мятиев считает, что боевики уже вторгаются, но об этом не сообщают. "Солдат привозили в цинковых гробах, военные сооружали огневые точки из мешков с песком. В местах лишения свободы заключенные говорят, что если исламисты придут и откроют ворота колоний, то большая часть осужденных примкнет к ним", — говорит оппозиционер.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.