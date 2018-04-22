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В мире

Школы закрыты, язык забыт. Из Туркменистана уезжают последние русские

08:0022.04.2018
(обновлено: 08:10 22.04.2018)
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© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкТуркменские национальные головные уборыТуркменские национальные головные уборы
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Из постсоветского Туркменистана, переживающего тяжелый экономический кризис, уезжают последние представители русской общины. По данным переписи 2012 года, на русскоязычных граждан приходилось пять процентов населения страны. С тех пор ситуация только усугубилась. Как сообщил РИА Новости источник в республике, сегодня русскую речь можно услышать лишь в столице — Ашхабаде, русские школы закрыты все, кроме одной. Карьера в государственных органах для лиц нетитульной национальности чрезвычайно затруднена. О том, как живет постсоветский Туркменистан, — в материале РИА Новости.

Руины империи в песках Средней Азии

Автомобильный пункт пропуска на российско-украинской границе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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"Вон с пляжа": россияне и украинцы схлестнулись за рубежом
Владимир (имя изменено) уезжать не хочет: в Туркменистане у него собственное дело в сфере автоперевозок. "В штате у меня люди разных национальностей, главное — быть специалистом. Работаем, занимаемся производством, воспитываем детей и внуков, живем дружно", — говорит предприниматель. Однако тон его ощутимо меняется, когда речь заходит о положении дел в стране.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

"Сегодня русских в Туркмении заметно меньше, чем в 2012 году, когда проводили перепись. Многие уехали и продолжают уезжать — в основном в Россию. В то же время немало тех, у кого просто нет возможности эмигрировать. Если человек не коренной национальности, в госучреждение на работу не устроиться. Поэтому нетуркмены сосредоточились в частном бизнесе", — рассказывает он.

Туркменистан становится частью мусульманского мира, забывая российское и советское прошлое. Вывески по всей стране — только на местном языке и английском, система советского образования утрачена, а вместе с ней — и массовое двуязычие.

"Уже выросло целое поколение, которое вообще не говорит на русском. Еще есть в некоторых городах средние школы, где сохраняются классы с обучением на русском. Но очень многие образовательные учреждения были просто ликвидированы, причем по-тихому, в 1990-е годы. Просто прошла команда не набирать в первый класс русскоязычных. И через 10 лет школы превратились в национальные", — говорит Владимир.
"В Туркменистане действительно не осталось школ с русским языком обучения. Есть одна в Ашхабаде, но она элитная, попасть туда крайне сложно", — подтвердил слова Владимира в интервью РИА Новости независимый журналист из Туркменистана Руслан Мятиев, находящийся в оппозиции к власти.

Туркменистан смотрит Россию по телевизору

Газокомпрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости
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Туркмения ограничила поставки газа в Иран из-за долгов
Источники РИА Новости в Туркменистане отмечают, что упадок русского языка в республике обозначился к началу нулевых годов. Уже тогда на рынках не понимали покупателей, не говоривших по-туркменски. Одновременно власти ввели визовый режим с Россией, сократив межкультурные контакты. Туркменистан превратился в самое закрытое государство постсоветского пространства. Его граждане не приняли участия в массовой трудовой миграции из Средней Азии в Россию в нулевых и десятых годах.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМонумент "Благополучие" в Ашхабаде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Монумент "Благополучие" в Ашхабаде

О России в республике знают главным образом благодаря студентам вузов СНГ и российским телепередачам, пользующимся популярностью. Иногда это приводит к взаимному непониманию. Образ России в восприятии туркменов искажается.

"В Туркменистане очень любят российские криминальные сериалы. И глядя на них, начинают думать, что у вас тяжелая обстановка, преступления, пожары", — рассказал РИА Новости Мурат (имя изменено), гражданин Туркменистана, перебравшийся в Россию.

Однако в основном телевидение способствует формированию положительного образа страны.

"Популярны российские политические ток-шоу. Не раз слышал, как люди выражали надежду на то, что Москва не допустит в республике катастрофического развития событий", — говорит Мурат. Другие источники РИА Новости подтверждают, что в Туркменистане продолжают болеть за российские спортивные команды.

Упадок образования и забвение русской культуры парадоксальным образом сочетаются с высоким престижем России. "В сохранившиеся русские классы часто поступают за взятки, причем суммы называют астрономические", — утверждает Мурат. Ашхабадский лицей имени Пушкина пользуется устойчивым спросом среди семей туркменской элиты, что осложняет доступ к образовательному учреждению простым туркменам.

Не подмажешь — не полетишь

Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Туркмения решила вступить в Межпарламентский союз, сообщила Матвиенко
Постсоветская трансформация Туркменистана сопровождалась разгулом коррупции, считающейся бичом республики до сих пор. Собеседники РИА Новости рассказали о нескольких наиболее вызывающих способах вымогательства, распространенных в стране. По мнению Руслана Мятиева, чиновники намеренно откладывают запуск онлайн-сервисов по продаже авиабилетов, чтобы наживаться на пассажирах. "Схема проста: в авиакассах создают искусственный дефицит билетов. Взятку не дашь — билетов нет, а дашь — места находятся. Это касается как внутренних рейсов, так и зарубежных. Причем самолеты могут быть полупустыми", — говорит Мятиев.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВход в Президентский дворец в Ашхабаде
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вход в Президентский дворец в Ашхабаде

Мурат рассказал РИА Новости о случаях казнокрадства, связанных с практикой замены портретов первых лиц страны. "Из властных структур приходят указания постоянно менять изображения политиков, выставляемые публично. Находятся странные поводы: например, у кого-либо изменилась прическа. Естественно, заказы на печать распределены между доверенными типографиями, которые наживаются на этом", — говорит экспатриант.

Многие собеседники РИА Новости подтверждают повсеместное распространение коррупции, особо отмечая в этом смысле образовательные учреждения, медицинские услуги, транспорт.

Рядом Афганистан и ИГ*

Выставка экономических достижений Туркменистана, приуроченная к 19-ти летию независимости Туркменистана в выставочном дворце Серги Кошги в Ашхабаде
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Туркменистан: самое закрытое государство на постсоветском пространстве
На фоне нерешенных внутренних проблем Туркменистан сталкивается с двумя серьезными внешними вызовами. Падение цен на газ с 2014 года подкосило доходы местного бюджета, заставив президента Гурбангулы Бердымухамедова пойти на непопулярные реформы и отменить льготы, введенные при его предшественнике Ниязове.  Второй вызов — укрепление ИГ* в Афганистане, сухопутную границу с которым технически сложно охранять. В республике распространяются слухи о возможном вторжении боевиков. Неопределенность усиливается из-за информационной закрытости властей.

Руслан Мятиев считает, что боевики уже вторгаются, но об этом не сообщают. "Солдат привозили в цинковых гробах, военные сооружали огневые точки из мешков с песком. В местах лишения свободы заключенные говорят, что если исламисты придут и откроют ворота колоний, то большая часть осужденных примкнет к ним", — говорит оппозиционер.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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