Премьер Японии приветствовал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний

ТОКИО, 21 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приветствовал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет.

"Это продвижение вперед. Я приветствую это", — цитирует агентство Киодо заявление Абэ.

КНДР провозгласила новый стратегический курс, отказываясь от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны. Согласно постановлениям состоявшегося 20 апреля в Пхеньяне пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), с 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Для этого будет закрыт ядерный полигон на севере страны. Тем самым КНДР присоединяется к международным усилиям по всеобъемлющему прекращению ядерных испытаний, которое она признает важной частью глобального ядерного разоружения.

При этом КНДР собирается сохранить имеющийся у нее ядерный потенциал, но откажется от дальнейших испытаний ядерного оружия и баллистических ракет, которые стали поводом для принятия против Пхеньяна санкций СБ ООН. Эти санкции не дают развивать Северной Кореи внешнеэкономическую деятельность.