Twitter запретил рекламу услуг Kaspersky Lab

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter подтвердил запрет на рекламу услуг "Лаборатории Касперского", заявив, что бизнес-модель последней нарушает правила рекламы социальной сети, а также ссылаясь на заявления США о том, что фирма имеет связи с российскими спецслужбами, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление Twitter.

"Это решение основано на нашем убеждении в том, что "Лаборатория Касперского" работает с использованием бизнес-модели, которая по своей сути противоречит приемлемым бизнес-методам Twitter Ads", — говорится в заявлении Twitter, направленном Рейтер.

При этом ранее в пятницу глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в своем блоге в LiveJournal попросил у руководства Twitter разъяснений относительно этого запрета. Из его письма следует, что в конце января Twitter уведомил "Лабораторию Касперского" о запрете на рекламу услуг по кибербезопасности с официальных аккаунтов.

Как заявил Касперский в своем обращении к руководству Twitter, запрет является необоснованным.